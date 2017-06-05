قطع العلاقات مع قطر يهدد استثمارات بقيمة مليار دولار

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تحتل قطر المرتبة التاسعة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر بعدد شركات 210 شركة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبحسب بيانات الهيئة يبلغ إجمالي استثمارات الشركات القطرية فى مصر 1.10 مليار دولار، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017.

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وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.

وأعلنت مصر و السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الاثنين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.