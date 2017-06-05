البورصة تتجاهل قطع العلاقات مع قطر وتربح مليار جنيه

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأثنين على صعود جماعى، وربح رأسمالها السوقى نحو مليار جنيه متجاهلاً قطع العلاقات المصرية مع قطر.

وأعلنت كلاً من مصر و السعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا، اليوم الإثنين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب .

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ومالت تعاملات العرب و الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 38.6 مليون جنيه و 174.7 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى بيعى 213.39 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.18 % ليصل إلى مستوى 13520.13 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01 % ليصل إلى مستوى 590.89 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.38 % ليصل إلى مستوى 1402.16 نقطة .