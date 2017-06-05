«لفظ خارج» و«حجاب هيفاء».. مشاهد أثارت غضب الجمهور في «الحرباية»

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واجه مسلسل "الحرباية"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، الكثير من الأزمات، أولها كان تعرضه للانتقادات قبل عرضه في الموسم الرمضاني الحالي بسبب تداول شائعات حول وجود مشاهد غير لائقة ومشاهد "اغتصاب" ضمن أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول "عسلية"، وتجسد دورها الفنانة هيفاء وهبي التى تعيش مع شقيقتها الفنانة "دينا"، والتي تجبرها على العمل في المنازل كخادمة، حتى تقع "عسلية" في حب شخص، إلا أن جمالها جعل أحد البلطجية يقع في حبها، ثم تتعرض للاغتصاب من أحد الأثرياء الذين تعمل لديهم فتقوم بقتله، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ولفت المسلسل انتباه الجمهور بمجرد عرض الحلقات الأولى منه، وحققت بعض الحلقات نسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، ولكن ذلك لم يمنعه من وجود بعض الانتقادات حوله، ونرصد أبرز اللقطات التي لفتت انتباه الجمهور فيما يلي..

لفظ خارج

فاجأت "دينا" الجمهور في الحلقة الثالثة من المسلسل بلفظ خارج، ننأى عن ذكره، في أحد المشاهد التي دارت بينها وبين "راشد"، أحد الصبيان العاملين مع زوجها المسجون "علي"، الذي يقوم بدوره الفنان"منذر رياحنة"، وجاء ذلك اللفظ بسبب تجرأه عليها وطلبه أن تقيم معه علاقة بعد أن اكتشف أنها لا تزال تمارس تلك العلاقات من أجل الكسب المادي.

"خمار" هيفاء وهبي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر"، صورة للفنانة "هيفاء وهبي" تظهر فيها وهي محجبة وعلى يدها حرباية، وهو ما أثار وقتها إعجاب النشطاء وتداولوها بكثافة، معبرين عن جمالها في الحجاب، وتبين أن الصورة ضمن أحداث مسلسل "الحرباية"، حتى انقلب الأمر لسخرية، خاصة وأنها تظهر في باقي الحلقات بشكل أكثر جرأة.

"مشاهد مثيرة"

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بمجرد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، طاله الكثير من الهجوم بسبب احتوائه على مشاهد اعتبرها الجمهور غير لائقة، كان من بينها ظهور "دينا" و"هيفاء" بملابس مثيرة لافتة للأنظار، وطال الانتقاد كذلك مخرجة المسلسل "مريم الأحمدي" لعدم مراعاتها آداب شهر رمضان، وعدم انتباهها لشكل الفنانتين أثناء التصوير.

"ملابس غير لائقة"

احتوت أيضًا بعض مشاهد المسلسل على ملابس "غير لائقة"، كان أبرزها ظهور الفنانة هيفاء وهبي داخل منزلها بـ"قميص نوم" جريء، على الرغم من ارتدائها "روب"، ولكنه عرضها للكثير من الانتقادات.

سر وجود "الحرباية"

تسآل الكثيرون عن سر تسمية المسلسل بهذا الاسم، وتوقع البعض أن السبب في ذلك يرجع لصفة "الحرباية" بقدرتها على التأقلم مع البيئة الموجودة بها، وهي الصفة التي تميز "هيفاء" بالمسلسل، حتي شهدت أحداث الحلقة الثامنة عثور زوجها، الذي يقوم بدوره الفنان حمزة العيلي، حرباء أثناء إعداده الشاي، ولكن "هيفاء" منعته من قتلها، مبررة ذلك بأنها "جاءت لها في رؤية"، وأنها السبب في الخير الذي منه الله عليها بزواجها منه.