مصادر ملاحية: قرار إغلاق المجال الجوي أمام قطر سينفذ خلال 24 ساعة
مصادر ملاحية: قرار إغلاق المجال الجوي أمام قطر سينفذ خلال 24 ساعة
02:42 م الإثنين 05 يونيو 2017
الرحلات الجوية القطرية
كتب- طه عبيد:
أكدت مصادر ملاحية، أن قرار منع عبور الرحلات الجوية القطرية أو هبوطها بالقاهرة، لن يتم تنفيذه فور اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن بعض رحلات الطيران أخذت الموافقة، ووضعت خطة الطيران الخاصة بالرحلات قبل إقلاعها بـ 3 أيام.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر تنفيذ القرار عقب صدوره بحوالي 24 ساعة، نظرًا لأن شركات الطيران تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، ووضع خطط طيران جديدة لرحلاتها، وإبلاغ أطقم الطيران.
وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، إلى أن إغلاق الأجواء القطرية لن يحقق خسائر لشركات الطيران المصرية، نظرًا لأن أغلب الشركات المصرية، ومنها "مصر للطيران"، لا تستخدم الأجواء القطرية، بل تعتمد على الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية، فيما أكدت وقوع خسائر على الطائرات القطرية نظرًا لزيادة التكلفة عليها، بسبب اضطرارها إلى استخدام أجواء بديلة في دول أخرى للوصول إلى الدول الأوروبية.
ولفتت المصادر الملاحية، إلى أن أغلب الرحلات القطرية المتجهة إلى أوروبا كانت تستخدم الأجواء المصرية، ولكن وعقب قرار الإغلاق سوف يتم استخدام طرق بديلة، مما يعني ارتفاع تكاليف استخدام الوقود لشركات الطيران القطرية، بالإضافة إلى طول وقت الرحلة، مما يعني استنزاف وخسائر في الطيران لزيادة التكاليف.
وكانت مصر و7 دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين، قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول المقاطعة.
وأعنلت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها اليوم، أن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."
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