ننشر أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم بكفر الشيخ
ننشر أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم بكفر الشيخ
02:32 م الإثنين 05 يونيو 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، أسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم سيارتين ربع نقل أجرة نظام البوكس، على طريق "الحامول - بلطيم" القديم أمام قرية الخاشعة، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص، وإصابة ١٥ آخرين.
وقالت المديرية في بيان لها، إن المتوفين هم "حكمت أحمد جبريل"، ٦٥ عامًا، قرية الخاشعة، و"هبة أحمد عبد الحميد مصطفى"، 32 عامًا، بلطيم، و"سامية عبد العزيز السعيد بركة"، 55 عامًا، قرية غرب تيرة، و"ثناء عباس الطوبى"، 47 عامًا، قرية أبو شعلان، مركز البرلس.
وأضاف البيان أن المصابين عددهم 15 وهم: "جمال الشك، سحر محمد محمد، أسماء إدريس جلو، هبة محمد حمدى، آمال عبد الواحد، محمد العادة زكى، جلال محمد أحمد، حازم الحاج إبراهيم، صبحى سعيد سليمان، أسماء عبد الخالق عبد الستار، محمد عبد الهادي إبراهيم، ولاء محمد عبد القادر، شيرين مختار البنا، ميرفت السيد عامر"، وإبراهيم عبد الحميد حنورة".
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