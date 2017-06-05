غطاس: قطر ضحت بعلاقاتها مع العرب من أجل قيادات الإخوان

كتبت- ياسمين محفوظ:

رجح النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن قطر ربما تُقَلل من عدد قيادات الإخوان لديها، مؤكدًا أنها لن تضحي بهم جميعًا.

وأشار غطاس، في تصريحات لمصراوي، إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر به بعض الثغرات، فما زالت هناك دولًا لم تتخذ القرار، لافتًا إلى أن قطر تعتقد أنها تستطيع مواجهة الدول العربية، نظرًا لعلاقاتها بـ"إيران وتركيا وإسرائيل".

وقال غطاس، إن البيانات التي صدرت عن الدول التي قاطعت قطر، أكدت أن جماعة الإخوان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمليات الإرهابية التي تحدث، وأن قطر تمولهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسرة الحاكمة بقطر قد تحدث بعض التغيرات في محاولةً لانقاذ ما يمكن انقاذه، خاصةً وأن هناك تقارير أكدت أن سكان قطر قاموا بالنزول للأسواق لشراء احتياجاتهم بعد غلق الحدود البرية مع الدول التي أعلنت مقاطعة قطر، وهو ما يُنذر بشعورهم بوطأة الحصار.

ويرى غطاس، أن قرار قطع العلاقات مع قطر تأخر كثيرًا، متابعًا: "كنت أتمنى أن مصر تأخذ هذا القرار سابقًا، على أن تلحقها كافة الدول العربية، لدور قطر في تمويل العمليات الإرهابية في مصر، فـلا ننسى ضلوعها في اغتيال النائب العام هشام بركات".

وكانت مصر و7 دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين واليمن، قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وأعنلت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها اليوم، أن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."