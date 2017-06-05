وزير الدفاع: ذكرى العاشر من رمضان ستظل يومًا عظيمًا في تاريخنا العسكري

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل يومًا عظيماً في تاريخنا العسكري والوطني، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون حرصهم على التمسك بالمبادئ والقيم والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية التى حفظت للوطن عزته وكرامته وأعادت أرض سيناء الحبيبة.

ووجه القائد العام التحية والتقدير لأبطال حرب العبور ولأرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض بدمائهم وإستردوا لمصر شرفها، مؤكداً أن القوات المسلحة ورجالها يعاهدون الله والوطن والشعب العظيم أن يظلوا عيناً ساهرة على أمن مصر وإستقرارها، وأن تظل القوات المسلحة دائماً درعاً قوياً لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها .

جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها اللواء أ ح سعيد محمد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال الاحتفال الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وألقى الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي بدار الإفتاء،كلمة أكد خلالها أهمية استعادة نفحات هذه الذكرى العطرة في نفوس المصريين، والإرتباط بالأرض والحفاظ على كل حبة رمل من أرضه وأن رجال القوات المسلحة سيظلوا أوفياء للأمانة المقدسة التى حملها لهم شعب مصر العظيم.