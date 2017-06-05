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وكيل خارجية البرلمان: على الأسرة الحاكمة في قطر أن تقرر موقفها من العالم العربي

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مصراوي Masrawy

وكيل خارجية البرلمان: على الأسرة الحاكمة في قطر أن تقرر موقفها من العالم العربي

02:21 م الإثنين 05 يونيو 2017

وكيل خارجية البرلمان: على الأسرة الحاكمة في قطر أن تقرر موقفها من العالم العربي

كتبت-مروة شوقي:

قال النائب كريم درويش، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، خطوة متأخرة جاءت بعد استنزاف كل محاولات الحوار لإدخال قطر في المسار العربي المتفق عليه.

وأعلنت و7 دول على رأسها ، البحرين، الإمارات، واليمن، الأحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب. 

وأشار درويش، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، إلى أن التحرك الجماعي العربي لأكبر الدول تجاه الأفعال القطرية غير المحسوبة، خطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى، علاوة على انضمام دول أخرى للتحرك العربي، مضيفًا: "وقد يتبعها خطوات أخرى على الصعيد الاقتصادي ومجالات أخرى".

ورأى درويش، أن الشعب القطري قد لا يقبل سياسة نظامه الحاكم التي أدت إلى عزلة عربية، لافتًا إلى أن الأسرة الحاكمة القطرية عليها أن تجتمع لترى أين موقعها الإقليمي من العالم العربي.

واختتم:"إن عادت قطر إلى رشدها فلا أعتقد ان هناك من يمانع أن تعود العلاقات الدبلوماسية بشرط أن يكون النظام الحاكم في قطر متوافقًا مع المواقف العربية".​

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مصراوي Masrawy

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