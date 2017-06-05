التعليم لمصححي امتحانات الثانوية: التزموا بجوهر إجابة الطلاب وليس النص الحرفي

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديرى عموم المواد الدراسية، وموجهي عموم المواد، والموجهين الأوائل؛ لوضع ضوابط تقدير كراسات الامتحانات للثانوية العامة، وآليات العمل داخل لجان التقدير، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وشدد حجازى، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، على أهمية تنظيم العمل وتجهيز أماكن التقدير، وتحديد آليات التقدير والمراجعة، ودور المشرف العام للمادة، مؤكدًا على أهمية التواصل مع رئيس الكنترول، والالتزام بمواعيد العمل المحددة للتصحيح، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان التقدير.

وأكد حجازى على تصحيح كل نموذج بحجرة مستقلة، ويظل كل مصحح مسئول عن تصحيح نفس الأسئلة المكلف بها طوال فترة التصحيح، موجهًا بالالتزام بجوهر الإجابة وليس نصها الحرفي، شارحًا كيفية تصحيح الأسئلة الموضوعية والمقالية.