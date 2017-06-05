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إيران ترد بشماتة على الأزمة الدبلوماسية في الخليج

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مصراوي Masrawy

إيران ترد بشماتة على الأزمة الدبلوماسية في الخليج

02:22 م الإثنين 05 يونيو 2017

إيران ترد بشماتة على الأزمة الدبلوماسية في الخليج

طهران (د ب أ)

ردت طهران بشماتة، على الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة في منطقة الخليج، والتي شهدت قيام عدد من الدول بقطع علاقاتها مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.

وقال حامد أبو طالبي، نائب رئيس الأركان الإيراني للشؤون السياسية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن ذلك هو، على الأرجح، أول شرخ في التحالف (ضد إيران)، والنتيجة الأولية لرقصة السيف في الرياض".

وجاء ذلك في إشارة إلى رقصة تقليدية بالسيف، قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى ، لحضور قمة بمشاركة قادة عشرات الدول العربية والإسلامية.

كما تساءل أبو طالبي: "هل أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين ضعيفة إلى هذا الحد في مواجهة بلد صغير (قطر)!".

وكان ترامب ناشد القادة أثناء القمة لاتخاذ موقف متشدد ضد إيران، المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية، بسبب رعايتها للإرهاب.

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