أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميم

كتب- محمد عمارة:

قال اللواء المتقاعد أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، إن الشعب القطري ليس أمامه أكثر من أسبوعين للقيام بحركة شعبية ضد نظام الحكم الحالي، مضيفا في تصريحات هاتفية لمصراوي: "الشعب القطري لن يتحمل هذه المقاطعة وسيكون لها تأثير كبير عليه، خاصة من الناحية الاقتصادية".

وأوضح عشقي، أن الشيخ سعود آل ثاني، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة تميم بن حمد، باعتباره زعيما للمعارضة ومنتميا أيضا للأسرة القديمة في قطر قبل انقلاب 1996، وأن قرار مقاطعة قطر أتخذ أثناء القمة العربية الإسلامية الأمريكية قبل أسبوعين، كاشفا أن قرار مقاطعة إيران يجري الترتيب له، وسيكون صادرا من دول عربية وإسلامية أكثر.

وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية: "الشعب القطري سيضج وسيشعر أنه معزول، ولن يسمح له بدخول الدول الأربعة التي اتخذت القرار، وشركات الطيران القطرية ستنهار خلال أسبوع على الأكثر، كما أن قطر لن تجد إلا الأجواء الإيرانية والتركية للمرور منها وهو ما سيكلف الكثير من الناحية المالية.