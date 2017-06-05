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توريد 513 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

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مصراوي Masrawy

توريد 513 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

02:01 م الإثنين 05 يونيو 2017

توريد 513 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي بلغت 513 ألف و491 طن و524 كيلو قمح حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأشار "سعيد" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألف و492 فدانًا بإنتاجية تقترب من المليون طن.

وأردف أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألف و109 أطنان، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون المطورة الخاصة نحو 17 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 171 ألف و199 طنًا، بإجمالي 54 صومعة وشونة بطاقة استيعابية 612 ألف و308 طنًا، مؤكدًا تحديد 5 نقاط للتجميع بمراكز "الحسينية، والصالحية، وديرب نجم، وأبو كبير، وههيا"؛ للتيسير على المزارعين ولتقليل الفاقد.

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