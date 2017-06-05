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ضبط 13 طن دقيق وملح فاسدة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط 13 طن دقيق وملح فاسدة في أسيوط

01:55 م الإثنين 05 يونيو 2017

ضبط 13 طن دقيق وملح فاسدة في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

حررت قوة من مباحث بمحافظة أسيوط، بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، اليوم الإثنين، 390 قضية تموينية خلال حملات مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة.

وقال العميد عصام أبوشقة، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إنهم ضبطوا 11 طن و300 كيلو دقيق تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و111 سلعة مستوردة دون فواتير، و56 أسطوانة بوتاجاز، و355 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف أنهم ضبطوا أيضًا 2 طن ملح السياحات غير صالحة للاستخدام الآدمي، و2 طن منظفات مجهولة المصدر، وطن و250 كيلو سكر تمويني مدعم قبل بيعه في السوق السوداء و11 زجاجة عصير مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و150 كيلو أرز مجهول المصدر، و12 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية.

من جانبه أكد كمال خليفة، وكيل وزارة التموين بأسيوط، تكثيف الحملات التموينية بكل مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لمراقبة السلع وحركة الأسعار.

وأشار إلى ضبط قضايا تموينية أخرى متنوعة في مجال قطاع المخابز والمحال العامة منها عدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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