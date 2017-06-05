رئيس "إعلام النواب": قطع العلاقات مع قطر جاء بعد "صبر طويل"

القاهرة - (أ ش أ):

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء بعد صبر طويل على الدور القطري الذي عمل على إثارة الفتن في مصر وبعض الدول العربية، ودعم الجماعات الإرهابية التي تضرب استقرارها.

وأوضح هيكل أن قطر دولة راعية للإرهاب وتسببت في مشاكل كثيرة لدول عربية وأثارت الفتنة داخلها في إطار سعيها لضرب استقرارها، لافتا إلى أن قطر تأوي الجماعات الإرهابية ومن بينها جماعة الإخوان وتشن من خلالها حربا ضد نظام الحكم في مصر.

وأضاف هيكل أن قناة الجزيرة الفضائية عبرت بشكل واضح عن السياسة التي تتبناها قطر لدعم هذه الجماعات وضرب استقرار مصر وبعض الدول العربية، معتبرا أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية جاء بعد محاولات لإثناء قطر عن دورها الداعم للجماعات الإرهابية، لكنها أصرت على المضي في نفس الطريق.

وأشار هيكل إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية صعب بالنسبة لدول الخليج العربي، لكنه جاء بعد أن نالت قطر من استقرار بعض هذه الدول ، مطالبا قطر بمراجعة وتغيير سياساتها الداعمة للجماعات الإرهابية.