أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته -
رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا -
اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله -
فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر -
لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟ -
فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب -
جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال -
بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا -
مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي بـ"أحداث النهضة" -
رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "إعلام النواب": قطع العلاقات مع قطر جاء بعد "صبر طويل"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "إعلام النواب": قطع العلاقات مع قطر جاء بعد "صبر طويل"

01:58 م الإثنين 05 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء بعد صبر طويل على الدور القطري الذي عمل على إثارة الفتن في وبعض الدول العربية، ودعم الجماعات الإرهابية التي تضرب استقرارها.

وأوضح هيكل أن قطر دولة راعية للإرهاب وتسببت في مشاكل كثيرة لدول عربية وأثارت الفتنة داخلها في إطار سعيها لضرب استقرارها، لافتا إلى أن قطر تأوي الجماعات الإرهابية ومن بينها جماعة الإخوان وتشن من خلالها حربا ضد نظام الحكم في مصر.

وأضاف هيكل أن قناة الجزيرة الفضائية عبرت بشكل واضح عن السياسة التي تتبناها قطر لدعم هذه الجماعات وضرب استقرار مصر وبعض الدول العربية، معتبرا أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية جاء بعد محاولات لإثناء قطر عن دورها الداعم للجماعات الإرهابية، لكنها أصرت على المضي في نفس الطريق.

وأشار هيكل إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية صعب بالنسبة لدول الخليج العربي، لكنه جاء بعد أن نالت قطر من استقرار بعض هذه الدول ، مطالبا قطر بمراجعة وتغيير سياساتها الداعمة للجماعات الإرهابية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أنور عشقي: الشعب القطري لن يتحمل المقاطعة أكثر من أسبوعين

    أنور عشقي: الشعب القطري لن يتحمل المقاطعة أكثر من أسبوعين

    أخبار
  • محلل سياسي: قطع العلاقات تطور طبيعي لاستمرار موقف قطر من مصر

    محلل سياسي: قطع العلاقات تطور طبيعي لاستمرار موقف قطر من مصر

    أخبار
  • عبد الغفار لمصراوي: حصر أعداد الطلاب القطريين بمصر.. وتحديد مصيرهم وفقا لسياستنا

    عبد الغفار لمصراوي: حصر أعداد الطلاب القطريين بمصر.. وتحديد مصيرهم

    أخبار
  • محلب لمصراوي عن قطع العلاقات مع قطر:

    محلب لمصراوي عن قطع العلاقات مع قطر: "للصبر حدود"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديد

    الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديدرياضة

  • قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

    قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعوديةأخبار

  • مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيل

    مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيلأخبار

  • بالفيديو.. أكلة

    .. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتهاهو وهي

  • أبو تريكة ساخرًا من كوليبالي :

    أبو تريكة ساخرًا من كوليبالي :"فين السجدة يا أجايي"

  • بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة:

    بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة: "زمليني زمليني"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا

بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا

رمضانك Sport - كيف حاربت أون سبورت المصرية قناة بي إن سبورت القطرية

رمضانك Sport - كيف حاربت أون سبورت المصرية قناة بي إن سبورت القطرية

فيديو| أحمد موسى لـ«أبو تريكة»: «ارجع.. مصر أولى بيك من قطر»

فيديو| أحمد موسى لـ«أبو تريكة»: «ارجع.. مصر أولى بيك من قطر»

بالفيديو| أحمد كريمة: برنامج «رامز تحت الأرض» ليس حرامًا

بالفيديو| أحمد كريمة: برنامج «رامز تحت الأرض» ليس حرامًا