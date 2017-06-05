عبد الغفار لمصراوي: حصر أعداد الطلاب القطريين بمصر.. وتحديد مصيرهم وفقا لسياستنا

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه أرسل خطابات لجميع الجامعات الحكومية والخاصة بمصر لحصر أعداد الطلاب القطريين الوافدين للدراسة بمصر.

وأوضح "عبد الغفار" في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، أن جميع الطلاب القطريين بمصر أو المصرين بقطر لم ينتهوا من امتحانات النص الثاني من العام الدراسي، مشيراً إلى أن أغلب الطلاب القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية الحكومية إما حصلوا على منح دراسية مدفوعة بالكامل من دولتهم أو على حسابهم الشخصي.

جاء ذلك تعليقا على قطع مصر و7 دول على رأسها السعودية والإمارات، اليوم الإثنين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتابع، أنه تم أيضا التواصل مع إدارة البعثات للوقوف على وضع الطلاب المصرين الذين يدرسون في قطر الآن، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بعد حصر أعداد الطلاب وفقا لما ستحدده السياسة العامة للدولة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".