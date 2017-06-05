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محلب لمصراوي عن قطع العلاقات مع قطر: "للصبر حدود"

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مصراوي Masrawy

محلب لمصراوي عن قطع العلاقات مع قطر: "للصبر حدود"

01:49 م الإثنين 05 يونيو 2017

كتب - حاتم أبوالنور:

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن قرار المجموعة المحورية من دول الخليج، بقطع العلاقات مع دولة قطر لاقى ارتياحًا على المستوى المحلي والدولي، واصفًا قطر بمأوى الإرهاب وممولته والساعية لنشره على مستوى العالم، معلقًا: "للصبر حدود".

وأعلنت و7 دول على رأسها ، البحرين، الإمارات، واليمن، الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب.

وأضاف محلب في تصريح خاص لمصراوي، أن قرار قطع العلاقات مع قطر سيعود بالاستقرار الأمني والاقتصادي على كافة الدول، قائلًا: "أنا على ثقة كبيرة برؤية القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح تجاه قطع العلاقات مع قطر، وأنا على ثقة كبيرة أن جميع الدول العربية والعالمية سوف تتخذا هذا القرار الحازم ضد قطر ومعاونيها".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

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