وزيرة الهجرة: الحكومة ستوفر فرص عمل للمصريين حال عودتهم من قطر

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، أنها على تواصل مستمر مع المهندس محمد العراقى رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميًا عن قطع العلاقات.

وقررت نحو 6 دول عربية، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا، وذلك على خلفية اتهامهما لها بدعم الإرهاب، وتقويض استقرار المنطقة.

وأكدت مكرم أن السلطات القطرية لم تتخذ أى اجراءات بشأن الجالية المصرية، كما لم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية.

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وأوضحت وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين العاملين بقطر يبلغ نحو 70 ألف عامل رسميًا، فيما تشير التوقعات إلى أن الأعداد قد تصل إلى نحو 300 ألف عامل، مؤكدة على أن الحكومة ستعمل على توفير فرص عمل للمصريين فى حالة عودتهم إلى البلاد.

من جانبها أكدت شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية أن العمالة المصرية فى قطر لن تتأثر بقطع العلاقات الدبلوماسية، موضحة أن شركات إلحاق العمالة تمارس عملها بشكل طبيعى.