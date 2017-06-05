أهالي ههيا والإبراهيمية يطالبون بسحب الثقة من نائب الدائرة: «شرد الغلابة»

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كتب: إسلام عبد الخالق

دشَن عدد من أهالي دائرة ههيا والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حملة لسحب الثقة من نائب الدائرة اللواء عصام أبو المجد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة بمحافظة الشرقية، ومقرها ههيا والإبراهيمية.

وأشار الأهالي خلال وثيقة سحب الثقة، إلى أن النائب عصام أبو المجد يعمل لمصلحته الشخصية وليس المصلحة العامة، ولم يُنفذ مطالب أبناء الدائرة، فضلًا عن قطع أرزاق الناس الغلابة، على حد وصف الوثيقة.

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وأوضحت الوثيقة، أنه طبقًا للمادة الرابعة للدستور، والتي تنص على ان السيادة للشعب، فإن من حقهم سحب الثقة من أي سلطة في الدولة في حالة وجود تقصير.