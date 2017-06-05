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تفاصيل الزيارة الأولى للرئيس المعزول في محبسه

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تفاصيل الزيارة الأولى للرئيس المعزول في محبسه تفاصيل الزيارة الأولى للرئيس المعزول في محبسه

التحرير

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للمرة الأولى منذ 4 سنوات وافقت الأجهزة الأمنية على زيارة للرئيس المعزول محمد مرسى فى محبسه، حيث قام عدد من أفراد أسرته برفقتهم محاميه بزيارته أمس فى سجن طرة، وفى تصريح لـ «التحرير»  قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى مرسى، كشف تفاصيل الزيارة الأولى لمرسي، وكيف أخطروا بموعد الزيارة. 

وقال عبد المقصود إن الأجهزة الأمنية أخطرته وأخطرت أسرة مرسى، بأن الزيارة ستكون الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد.

وأضاف إلى أن الإجراءات كانت تتم بشكل طبيعى جدا ودون أى صعوبات، وتابع : "سبق وتقدمت بأكثر من طلب وتقدمت الأسرة بطلبات عدة للزيارة ولم يستجاب لها منذ بدء محاكمته حتى تم إخبارهم أمس بالموعد.

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وأصدرت أسرة محمد مرسى بيانا، أشارت فيه إلى بعض تفاصيل الزيارة، جاء فيه أن زوجته وابنته الشيماء ومحاميه الشخصي عبدالمنعم عبدالمقصود، تمكنوا من لقاءه داخل مقر احتجازه، وقال البيان أن مدة الزيارة كانت ٤٥ دقيقة ، دارت في مجملها في سياق الاطمئنان عليه وعلي أحواله المعيشية وحالته الصحية وطمأنته عن أحوالهم المعيشية والأسرية.

وأضاف البيان أن الرئيس السابق محمد مرسى بعث بتحياته إلى كل من يسأل عنه، وأكد لأسرته أنه بصحة جيدة، وأكد البيان على أن سلطات السجن منعت دخول أي طعام أو شراب، وسمحت فقط بدخول الملابس والمتعلقات الشخصية.

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التحرير

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