«طارق عامر» يكشف حقيقة وقف التعامل بالريال القطري في البنوك المصرية

التحرير

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه لم يصدر قرار بوقف التعامل على الريال القطري على خلفية القرارات السياسية الأخيرة بين مصر وقطر بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم "الإرهاب" في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات وبعض أطرافه من أقوى الدول في العالم العربي.

وأكد عامر رداً على سؤال "التحرير" لم نصدر قرار في هذا الشأن"، لكنه لم يفصح عن نوايا البنك مستقبلاً تجاه العملة القطرية وما إذا كان يقوم بدراسة وقف التعامل معها فعلياً.

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تجدر الإشارة إلى قيام بعض البنوك المصرية بحذف العملة القطرية مع على شاشات الأسعار من بينها البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر الخليج.

وكان رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية للتحرير قد أكد استمرار البنك في التعامل على الريال القطري ولم تصدر أي تعليمات بوقف التعامل عليه حتى الآن.

ويبلغ سعر الريال القطري 4 جنيهات و 90 قرشاً