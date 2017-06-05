صحفيون يطالبون بإحالة «مكرم» للتأديب بعد بلاغه ضد «المقال»

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أصدر عدد من الصحفيين بياناً متضمناً 98 توقيعاً، طالبوا خلاله مجلس نقابة الصحفيين بتحويل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للجنة التأديب النقابية، لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي والأعراف والتقاليد النقابية وتقديمه بلاغ للنائب العام ضد صحيفة المقال، والصحفيين العاملين بها، بدلا من العودة للنقابة وتفعيل دورها.

وطالب الموقعون على البيان بتفعيل قانون النقابة بحق مكرم محمد أحمد، أسوة بما تم مع عدد من الزملاء الذين تولوا مناصب رسمية غير صحفية، خاصة في ظل توليه لمنصب يتعارض مع عمله الصحفي يشترط تفرغه التام له، ووصل به الأمر إلى أن يتحول لخصم مباشر مع الصحافة والصحفيين وسعيه لتهميش دور النقابة بدلا من تفعيل دورها في محاسبة أعضائها.

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ويؤكد الموقعون على البيان أن مكرم محمد أحمد، لا يمثلهم ويعلنون رفضهم للإجراء الذي اتخذه بحق صحيفة المقال، ويطالبون مجلس النقابة بضرورة التدخل لمساندة الزملاء وإعلان موقفه بوضوح في مواجهة ما يتم بحق المقال والصحفيين بها.

