تعرف على البنوك التي أوقفت التعامل على «الريال القطري»

التحرير

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أكدت مصادر مسئولة بالبنك المركزي أنه لم يصدر أي تعليمات رسمية حتى الآن بإيقاف التعامل على العملات القطرية، على خلفية القرارات السياسية الأخيرة والأزمة الدبلوماسية التي أدت إلى قطيعة مصر مع دولة قطر، وهو الموقف الذي سيتبعه تطورات على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وفي اتصال لـ"التحرير" مع محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أكد أن البنك المركزي لم يصدر إليهم أي تعليمات بإيقاف التعامل على الريال القطري حتى الآن، وأنه متاح التعامل عليه على الشاشات، مؤكداً أن حجم التعامل على العملة القطرية ضعيف بالمقارنة مع الإمارات والسعودية من حيث العمالة، نافياً علمه بحجم التأثير المصرفي بعد وقف التعامل على العملة القطرية.

تأتي تصريحات رئيس بنك مصر في الوقت الذي قامت فيه بنوك الأهلي والقاهرة ومصر الخليجي بحذف قيمة العملة القطرية من على شاشات الأسعار على مواقعها الرسمية، وهو ما يؤكد وجود تصريحات من البنك المركزي بوقف التعامل على العملة القطرية، خاصة أن هذا الإجراء لا يمكن اتخاذه دون قرار من المركزي.

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ولا تزال المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلي تعلن أسعار الريال القطري الذي بلغ آخر سعر له 4 جنيهات و90 قرشا وفقا لبنك مصر.