أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته -
رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا -
اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله -
فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر -
لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟ -
فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب -
جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال -
بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا -
مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي بـ"أحداث النهضة" -
رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري يدرس إقامة مباراة ودية قبل مواجهة سموحة

Google+ Print
البدري يدرس إقامة مباراة ودية قبل مواجهة سموحة البدري يدرس إقامة مباراة ودية قبل مواجهة سموحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، إقامة مباراة ودية للاعبين خلال المرحلة المقبلة، وأثناء معسكر لمباراة تونس، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وتأتي نية الجهاز الفني حسبما أوضح البدري من أجل تجهيز اللاعبين الغائبين عن المشاركة والغير دوليين، خصوصا وأن هذه المجموعة هي التي سوف تستكمل الدوري، في ظل قرار الجهاز الفني اراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، واعفاءهم من المباريات الأربعة المتبقية في الدوري، بعد أن تمكن الفريق من حسم اللقب في مباراة المقاصة الماضية.

شاهد أيضا

يشار إلى أن الأهلي، سيواجه فريق الوداد المغربي، يوم 21 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس

رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس

رمضانك Sport - لقاء خاص مع سام مرسي وإيهاب لهيطة على هامش استعدادات المنتخب الوطني لمباراة تونس

رمضانك Sport - لقاء خاص مع سام مرسي وإيهاب لهيطة على هامش استعدادات المنتخب الوطني لمباراة تونس

عمر جابر ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب

عمر جابر ينضم لمعسكر المنتخب ببرج العرب

رمضانك Sport - لقطات من معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة تونس

رمضانك Sport - لقطات من معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة تونس