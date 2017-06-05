البدري يدرس إقامة مباراة ودية قبل مواجهة سموحة

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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، إقامة مباراة ودية للاعبين خلال المرحلة المقبلة، وأثناء معسكر المنتخب لمباراة تونس، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وتأتي نية الجهاز الفني حسبما أوضح البدري من أجل تجهيز اللاعبين الغائبين عن المشاركة والغير دوليين، خصوصا وأن هذه المجموعة هي التي سوف تستكمل الدوري، في ظل قرار الجهاز الفني اراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، واعفاءهم من المباريات الأربعة المتبقية في الدوري، بعد أن تمكن الفريق من حسم اللقب في مباراة المقاصة الماضية.

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يشار إلى أن الأهلي، سيواجه فريق الوداد المغربي، يوم 21 من الشهر الجاري في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.