برنامج تأهيل خاص للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن هناك برنامجا بدنيًا خاصًا سيتم العمل عليه مع اللاعبين بعد عودتهم من الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني، عقب مباراة الوداد التي أقيمت أمس الأحد وفاز بها الفريق بهدفين دون رد.

شاهد أيضا

وأوضح الشعلالي أن البرنامج البدني تم تحديده بمعرفة حسام البدري، حيث طلب المدير الفني للفريق، الحفاظ على لياقة اللاعبين بعد الانتظام في التدريبات.

وشدد الشعلالي على رضاه التام عن المستوى البدني الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مباراة الوداد الأخيرة، وهو ما يعمل للحفاظ عليه دائما، مشيرا إلى أنه يتمنى استمرار الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي بهذا المستوى الذي يؤهله للحصول على اللقب.