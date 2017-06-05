«BMW» تطور أحدث إصدارات الفئة السابعة بمعدل تسارع قياسي

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تمكنت أحدث إصدارات الفئة السابعة لشركة "BMW” الألمانية العملاقة، من تحقيق معدل تسارع قوي، يفوق كافة النسخ التي قدمتها الشركة الألمانية من تلك الفئة في تاريخها.

وبحسب موقع "iol”، فإن الشركة الألمانية اختبرت معدل تسارع سيارتها الجديدة "M760Li"، والتي تم إضافة بعض الإمكانيات التقنية الحديثة لها، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء واضح على مستوى الأداء.

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ونجحت أحدث أعضاء الفئة السابعة في تحقيق معدل تسارع يصل بها من الثبات إلى السير بسرعة 100 كم/ ساعة في زمن 3.7 ثانية فقط، لتكون بذلك أسرع سيارات الفئة الشهيرة في العالم.