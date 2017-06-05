الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها من خلافات دول الجوار
الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها من خلافات دول الجوار
01:51 م الإثنين 05 يونيو 2017
طهران (د ب أ)
أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن قلق بلاده من التطورات في علاقات بعض دول جوارها الجنوبية، ودعا إلى "الاتعاظ من التجارب المريرة في المنطقة... والرجوع إلى ضبط النفس".
وعلق المتحدث بهرام قاسمي عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتها مع قطر بالقول: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في علاقات بعض دول جوارها الجنوبية، وتأمل في تسويتها".
وقال إن "زيادة التوتر في العلاقات بين الحكومات الجارة في ظل الظروف القائمة في المنطقة والعالم... لن يصب في مصلحة أي حكومة أو شعب في المنطقة بل يهدد مصالح الجميع".
ودعا "جميع دول الجوار المشغولة في الخلافات الجارية إلى الاتعاظ من التجارب المريرة في المنطقة، والابتعاد عن الحساسيات، والرجوع إلى التعقل وضبط النفس بغية تخفيف حدة التوتر والعودة إلى الاستقرار".
وقال إن "استخدام العقوبات في العالم المترابط اليوم كأداة أمر فاشل ومرفوض وغير مقبول".
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