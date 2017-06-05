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فارس: إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر

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مصراوي Masrawy

فارس: إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر

01:46 م الإثنين 05 يونيو 2017

فارس: إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر

طهران (د ب أ)

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك بعد أنباء عن تكدس في متاجر المواد الغذائية في قطر بعد قرار إغلاق الحدود البرية.

وأبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني استعداده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر عبر ثلاثة موانئ في جنوب ايران.

ونقلت الوكالة عن نوراني القول إن "إيران تعتبر الأقرب بحريا لهذا البلد وتستطيع شحن المواد الغذائية له في غضون 12 ساعة".

وأوضح أنه "يمكن الاستفادة من شركة الفجر الإيرانية للملاحة في شحن المواد الغذائية عبر موانئ بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه".

ولفت إلى أن "قطر تستورد مواد غذائية بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومصر والإمارات".

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