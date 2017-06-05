فارس: إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر
فارس: إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر
01:46 م الإثنين 05 يونيو 2017
طهران (د ب أ)
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن إيران تبدي استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك بعد أنباء عن تكدس في متاجر المواد الغذائية في قطر بعد قرار السعودية إغلاق الحدود البرية.
وأبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني استعداده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر عبر ثلاثة موانئ في جنوب ايران.
ونقلت الوكالة عن نوراني القول إن "إيران تعتبر الأقرب بحريا لهذا البلد وتستطيع شحن المواد الغذائية له في غضون 12 ساعة".
وأوضح أنه "يمكن الاستفادة من شركة الفجر الإيرانية للملاحة في شحن المواد الغذائية عبر موانئ بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه".
ولفت إلى أن "قطر تستورد مواد غذائية بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومصر والإمارات".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقات
-
الحكومة الليبية المؤقتة تقطع العلاقات مع قطر
-
طيران الخليج البحرينية توقف رحلاتها من وإلى قطر
-
المالديف تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتهاهو وهي
-
تعليق محمد الغيطي على مكالمته المسربة مع عصام العريانفنون
-
بإنذار الإزالة.. قصر "البرنس نجيب" مُهدد بالتحول لـ"كُومة تراب"أخبار
-
التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينةأخبار
-
بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة: "زمليني زمليني"فنون
-
بالفيديو.. الفنان محمد رمضان بزي الصاعقة في حفل إفطار القوات المسلحةأخبار