رئيس النواب الليبي لمصراوي: سنقاضي قطر أمام الجنائية الدولية ومجلس الأمن
رئيس النواب الليبي لمصراوي: سنقاضي قطر أمام الجنائية الدولية ومجلس الأمن
01:44 م الإثنين 05 يونيو 2017
كتب- محمد عمارة:
قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن بلاده ستتقدم لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بشكوى ضد النظام القطري، لتحريضه وتمويله الجماعات المسلحة، مشيرا في تصريحات لمصراوي، إلى أن ليبيا تملك كافة الأدلة على تورط "الدوحة" في جرائم الإرهاب التي تحدث خالصة في منطقة درنة.
وأضاف صالح: "نحضر لقرار مقاطعة أيضا لكل من إيران وتركيا، ولن نتخذ القرار إلا بتوافق عربي، وسنقاطع كل من يهددنا أمننا أو أمن المنطقة العربية، ونعتبر أنفسنا أشقاء مع الشعب المصري ونتألم كثيرا مما جرى من حوادث إرهابية نتيجة هذا التحريض والتمويل".
وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.
وكانت البحرين قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وقررت الإمارات "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية" بحسب الوكالة الرسمية (وام).
كما قالت الحكومة اليمنية في بيان إن "ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".
ردا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
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