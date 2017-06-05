بالصور.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الخدمية في نجع حمادي وأبو تشت

قنا - عبدالرحمن القرشي

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الإثنين عددًا من المشروعات الخدمية بمركزي نجع حمادي وأبوتشت، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

بدأ الهجان جولته بتفقد أعمال الإنشاءات بوحدة تراخيص مرور نجع حمادي الجديدة التي تقام على مساحة 20 فدان، وتخدم مراكز محافظة قنا الشمالية.

وأعطى المحافظ تعليماته للمسئولين بالانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن إنشاء وحدة المرور يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين أثناء استخراج أوراق التراخيص للسيارات.

كما تابع محافظ قنا الأعمال الإنشائية بمحطة مياه الشرب بفرشوط، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر/ ثانية.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة وصلت إلى 80%، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الأعمال بها نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المحافظ أن تلك المحطة ستعمل على توفير مياه الشرب لقرى مركز فرشوط.

واختتم الهجان جولته بتفقد أعمال الإحلال والتجديد التي تجري بمستشفي أبو تشت العام، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تنفذ عملية الإحلال والتجديد والتي تشمل مستشفيات "أبو تشت، نجع حمادي، ودشنا".

وأوضح أن أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفيات الثلاثة وصلت إلى نسب متقدمة، وتسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.