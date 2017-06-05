ضبط 175 طالب "غشاش" في جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، ضبط 175 حالة غش بكليات الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح الدكتور عصام زناتي أن كلية الحقوق جاءت في المقدمة من حيث عدد حالات الغش المضبوطة والبالغ عددها 116 حالة بواقع 38 حالة بين طلاب الانتظام و44 حالة في التعليم المفتوح و29 حالات في الانتساب و3 حالات تخلفات حالتين بشعبة اللغة.

وأضاف "زناتي" أن كلية الآداب تلت الحقوق وبلغ عدد حالات الغش بها 21 حالة بواقع 10 حالات في التعليم المفتوح و8 في الانتظام و3 في الانتساب، كما تم ضبط 18 حالة غش في كلية التربية بفرع الجامعة بالوادي الجديد.

وتابع أنهم ضبطوا 10 حالات في كلية التجارة بواقع 8 حالات في التعليم المفتوح وحالة في الانتساب وأخرى في شعبة اللغة، بجانب ضبط 5 حالات غش في كلية التربية وحالتين في كلية التربية النوعية وحالة غش واحدة في كليات: "التربية الرياضية، الهندسة، العلوم" بفرع الجامعة بالوادي الجديد.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة الطلاب إلى مجلس تأديب الطلاب المختصة بهذا الشأن لما نسب إليهم .