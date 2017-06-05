بالصور.. قصور العائلة الملكية القطرية حول العالم..أحدهم هو الأغلى عالمياً

كتبت- هاجر حاتم:

ثروات أمراء دول الخليج العربي بشكل عام غير محدودة، من بينهم العائلة المالكة في قطر، وهو ما يتضح جليًا في القصور الملكية الفخمة التي يمتلكها تميم بن حمد آل ثاني.

أشهرها القصر الفخم المكون من 3 منازل في العاصمة البريطانية لندن على ساحة "لندن ريجينت"، والذي تم شراؤه بمبلغ بـ 200 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 5 مليار جنيه مصري، تمهيدًا لبناء قصر كبير وسط العاصمة بحسب ما ذكرته صحفية الديلي ميل البريطانية.

وتمتلك الشيخة موزة زوجة ولي العهد الأسبق حمد آل ثاني إحدى هذه المنازل بقيمة 120 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 3 مليار جنيه مصري في عام 2013 . ويحتوي هذا المنزل الفخم على حمام سباحة كبير،و 2 صالة رياضية، و"سبا" نادي صحي، وصالات للمساج، وصالون تجميل، وصالات خاصة للعب الأطفال، وصالات للعب الألعالب الالكترونية.

وكذلك تمتلك الشيخة موزة أيضًا إحدى القصور الفخمة بمدينة "تدمر" في سوريا، والذي يبلغ سعره حوالي 280 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 7مليار جنيه مصري، وتم تصميمه بشكل يشبه قصر لندن إلى حد كبير، وحاز هذا القصر على الكثير من الانتقادات من قبل البعض في العالم العربي، بسبب المبالغة في الحجم والفخامة، بالإضافة إلى استيلاء بعض الجهاديون عليه بعد ذلك لمدة عامين وقامت بتدميره.

في عام 2015، تمّ بيع أغلى فيلا في إسطنبول على ضفاف البسفور "إربيلجينلير ياليسي" لرجل الأعمال القطري "عبد الهادي منّاع الهاجري" مقابل 100 مليون يورو، وكان تميم قد قام بزيارة إلى تركيا، التقى خلالها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان". وفي هذه الأثناء، كان لدى عائلته وقت كافٍ للقيام بجولة سياحية في إسطنبول، حيث أُعجِبت زوجته الثانية ابنة عبد الهادي منّاع الهاجري بفيلا "إربيلغينلير ياليسي"، ليقوم الشيخ تميم بن حمد بشرائها، بحسب ما ذكره موقع turkpress.

وتبلغ مساحة هذا المنزل 5 آلاف و800 متر مربّع، ويضمّ 64 غرفة، صنف العام الماضي من قبل مجلة فوربس باعتباره رابع أغلى قصر على مستوى العالم.