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هاشتاج "#قطع_العلاقات_مع_قطر" يكتسح "تويتر"

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مصراوي Masrawy

هاشتاج "#قطع_العلاقات_مع_قطر" يكتسح "تويتر"

01:30 م الإثنين 05 يونيو 2017

كتبت- مادي غيث:

اكتسح هاشتاج "#قطع_العلاقات_مع_قطر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد دشنه رواد للموقع عقب قرار و4 دول خليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

كانت مصر و4 دول عربية قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت والإمارات واليمن والبحرين "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية".

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