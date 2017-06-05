هاشتاج "#قطع_العلاقات_مع_قطر" يكتسح "تويتر"
هاشتاج "#قطع_العلاقات_مع_قطر" يكتسح "تويتر"
01:30 م الإثنين 05 يونيو 2017
كتبت- مادي غيث:
اكتسح هاشتاج "#قطع_العلاقات_مع_قطر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد دشنه رواد للموقع عقب قرار مصر و4 دول خليجية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
كانت مصر و4 دول عربية قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."
وقررت السعودية والإمارات واليمن والبحرين "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الفقي: قطر "انتحرت سياسياً".. و"نظام تميم" يدفع ثمن ممارساته غير المسؤولة
-
رئيس "الأمن القومي بالنواب": 3 خيارات أمام النظام القطري بعد قطع العلاقات
-
رئيس اتحاد المصريين بالخارج: العمالة المصرية لن تتأثر بقطع العلاقات
-
ساويرس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر: "يوم الحساب قرب"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الإمارات تعلن قطع العلاقات مع قطرأخبار
-
الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقاتأخبار
-
بإنذار الإزالة.. قصر "البرنس نجيب" مُهدد بالتحول لـ"كُومة تراب"أخبار
-
الخارجية: التنسيق مع دولة ثالثة لترعى مصالحنا ومصالح الجالية المصريةأخبار
-
إيناس الدغيدي تقع في فخ "رامز تحت الأرض".. ورامز: "كفري عن خطاياكي"فنون
-
تعليق محمد الغيطي على مكالمته المسربة مع عصام العريانفنون