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بالصور- استمرار أعمال هدم "عقار الأزاريطة".. وصرف إعانات مالية للمتضررين

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مصراوي Masrawy

بالصور- استمرار أعمال هدم "عقار الأزاريطة".. وصرف إعانات مالية للمتضررين

01:33 م الإثنين 05 يونيو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

واصلت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الإثنين، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومديرية الأمن، وشركة المقاولون العرب، وذلك لليوم الخامس على التوالى.

وانتهت أعمال الهدم من إزالة الأربعة الطوابق الأخيرة بالعقار بدءًا من الطابق الثالث عشر وحتى الطابق العاشر، وذلك بشكل يدوي تحسبًا لتحرك المبني واحتمالية انهياره في أي وقت.

ووفقًا لقرار اللجنة الهندسية، حرص عمال الهدم بداية من الطابق التاسع على عدم إزالة الجدار والأعمدة الخرسانية التى تمثل نقطة ارتكاز العقار المائل على العقار المواجه له لمنع انهياره، والاكتفاء بإزالة الأجزاء الأخرى من الأدوار.

وواصل حي وسط الإسكندرية تحت إشراف القوات المسلحة تسليم المتعلقات والأثاث المستخرجة أثناء عملية هدم العقار المائل إلى أصحابها من الأسر المتضررة.

من جانبه، قال علي مرسي، رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه يجرى تسليم الأمتعة والمتعلقات لكل السكان أولًا بأول بمحضر شرطة.

وفى سياق متصل، واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، صرف مبلغ 300 جنيه لجميع الأسر المتضررة من أزمة العقار المائل بواقع 100 جنيه يوميًا لمدة ثلاثة أيام.

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