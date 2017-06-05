الفقي: قطر "انتحرت سياسياً".. و"نظام تميم" يدفع ثمن ممارساته غير المسؤولة

كتبت- ياسمين محفوظ ومصطفى المنشاوي:

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "نتيجة طبيعية لما قامت به"، موضحًا أن "قطر دأبت على التغريد خارج السرب وتفننت في خلق المشكلات للأشقاء الخليجيين والعرب".

كانت مصر و4 دول هيّ السعودية والإمارات والبحرين واليمن، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من تلك الدول.

وعن مستقبل قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال "الفقي" في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين: "لا أظن أن قرار قطع العلاقات معها سيؤدي إلى نتائج سلبية مع دول مجلس التعاون، فأقصي ما يمكن فعله هو إقامة عزلة النظام القطري"، مشيرا إلى أن النظام القطري يدفع ثمن ممارساته غير المسؤولة في العقدين الأخيرين.

وتابع: "قطر دائمة االتدخل في شؤون الدول العربية، كما أنها تلعب دورًا سلبياً لصالح قوى أجنبية، ولم تعمل أبدا لخدمة المصلحة العربية العليا"، مشددًا على أن قطر دخلت في عداء كبير مع مصر بإيواء العناصر المعادية للشعب المصري، واستخدامها لقناة الجزيرة في بث الفوضى ونشر الإحباط.

وأردف الفقي: "أنه علم من أن قطر كانت تسعى لإقامة مكتبه تنافس مكتبة الإسكندرية، وذلك من خلال استقطاب الكوادر المصرية من مكتبة الإسكندرية إليها"، مضيفًا: "النظام القطري مارس انتحارًا سياسياً، وكان يبحث عن العداء وليس التكامل العربي" وفق قوله.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت السعودية والإمارات واليمن والبحرين "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".