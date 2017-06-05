رئيس "الأمن القومي بالنواب": 3 خيارات أمام النظام القطري بعد قطع العلاقات معه

كتب - أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن قرار مصر و4 دول عربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء بعد محاولات عديدة لاحتوائها وجذبها نحو الاعتدال والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بـ" الحاسمة".

وأضاف عامر، في تصريحات مع المحررين البرلمانيين تعليقا على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "إن قرار مصر غلق المنافذ البحرية والجوية مع قطر إجراء احترازي لما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر".

وحول احتمالية اتخاذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر، أكد عامر"أن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، بل إنها تنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة"، مشيرا إلى أنه حال عودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها وتتجاوز عما سلف".

وبشأن السيناريوهات المحتملة أمام النظام القطري، قال عامر "إن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات: إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري على مستوى الأشخاص خاصة في ظل الإجماع العربي الحالي الرافض للسياسات القطرية، أو أن تتمسك قطر بموقفها مدعومة من قوى الشر ممثلة في تركيا وإيران الكارهتين للأمة العربية".

وتوقع عامر أن تكون هناك جبهة ضاغطة على نظام الحكم داخل قطر، لاسيما وأنها ستكون في عزلة كبيرة خاصة مع دول الخليج، وبالتالي فإن الاحتمال الأكبر العاقل هو تراجع قطر عن مواقفها.

وبالنسبة لاتساع عدد الدول التي انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال رئيس اللجنة" إن ذلك يعد نوعا من أنواع الرد الحاسم مع قطر بما يشعرها بالخجل من السياسات التي انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر".