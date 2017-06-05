أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته -
رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا -
اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله -
فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر -
لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟ -
فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب -
جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال -
بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا -
مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي بـ"أحداث النهضة" -
رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "الأمن القومي بالنواب": 3 خيارات أمام النظام القطري بعد قطع العلاقات معه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس "الأمن القومي بالنواب": 3 خيارات أمام النظام القطري بعد قطع العلاقات معه

01:17 م الإثنين 05 يونيو 2017

كتب - أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن قرار و4 دول عربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء بعد محاولات عديدة لاحتوائها وجذبها نحو الاعتدال والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بـ" الحاسمة".

وأضاف عامر، في تصريحات مع المحررين البرلمانيين تعليقا على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر "إن قرار مصر غلق المنافذ البحرية والجوية مع قطر إجراء احترازي لما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر".

وحول احتمالية اتخاذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر، أكد عامر"أن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، بل إنها تنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة"، مشيرا إلى أنه حال عودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها وتتجاوز عما سلف".

وبشأن السيناريوهات المحتملة أمام النظام القطري، قال عامر "إن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات: إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري على مستوى الأشخاص خاصة في ظل الإجماع العربي الحالي الرافض للسياسات القطرية، أو أن تتمسك قطر بموقفها مدعومة من قوى الشر ممثلة في تركيا وإيران الكارهتين للأمة العربية".

وتوقع عامر أن تكون هناك جبهة ضاغطة على نظام الحكم داخل قطر، لاسيما وأنها ستكون في عزلة كبيرة خاصة مع دول الخليج، وبالتالي فإن الاحتمال الأكبر العاقل هو تراجع قطر عن مواقفها.

وبالنسبة لاتساع عدد الدول التي انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال رئيس اللجنة" إن ذلك يعد نوعا من أنواع الرد الحاسم مع قطر بما يشعرها بالخجل من السياسات التي انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس اتحاد المصريين بالخارج: العمالة المصرية لن تتأثر بقطع العلاقات مع قطر

    رئيس اتحاد المصريين بالخارج: العمالة المصرية لن تتأثر بقطع العلاقات

    أخبار
  • ساويرس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر:

    ساويرس عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر: "يوم الحساب قرب"

    أخبار
  • استاذ علوم سياسية: قطر فشلت في استغلال الوساطة الكويتية

    استاذ علوم سياسية: قطر فشلت في استغلال الوساطة الكويتية

    أخبار
  • مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيل

    مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعرف على أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك مصر بعد رفع الفائدة

    تعرف على العائد على حسابات التوفير في بنك مصر بعد رفع الفائدةأخبار

  • نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة

    نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة "الإفطار والسحور"فنون

  • بإنذار الإزالة.. قصر

    بإنذار الإزالة.. قصر "البرنس نجيب" مُهدد بالتحول لـ"كُومة تراب"أخبار

  • احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو

    احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايوأخبار

  • الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديد

    الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديدرياضة

  • ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج

    ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رمضانك Sport - كيف حاربت أون سبورت المصرية قناة بي إن سبورت القطرية

رمضانك Sport - كيف حاربت أون سبورت المصرية قناة بي إن سبورت القطرية

فيديو| أحمد موسى لـ«أبو تريكة»: «ارجع.. مصر أولى بيك من قطر»

فيديو| أحمد موسى لـ«أبو تريكة»: «ارجع.. مصر أولى بيك من قطر»

إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي

إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي

تفاصيل مصرع طفلين إثر انهيار جزئي لعقار في العياط

تفاصيل مصرع طفلين إثر انهيار جزئي لعقار في العياط