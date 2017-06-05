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"إسماعيل": ترشيد الدعم هدف قومي للدولة.. وجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل": ترشيد الدعم هدف قومي للدولة.. وجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي

01:13 م الإثنين 05 يونيو 2017

كتب- محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه هدف قومي للدولة المصرية، بما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يعد جزء أساسي من برنامج الإصلاح الإقتصادي للبلاد، لافتًا إلى أن ترشيد الدعم يتيح التوسع في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، إلى أن دعم الكهرباء والبترول في العام المالي 2017 -2018 قد يتعدى 80 مليار جنيه للكهرباء، و145 مليار جنيه للبترول.

وأوضح أن تحديث بيانات بطاقات يسير بشكل جيد، مشدداً على أن نهاية التحديث ستكون في 30-6-2017، وهو ما يستوجب من المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات بطاقتهم التموينية سرعه الإنتهاء من عمل التحديث، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد استهل نشاطه الاثنين، بترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد الاستثمارات، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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مصراوي Masrawy

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