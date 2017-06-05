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القبض على 3 أشخاص ينتحلون صفة "عمال غاز" لسرقة المنازل في العبور

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص ينتحلون صفة "عمال غاز" لسرقة المنازل في العبور

01:13 م الإثنين 05 يونيو 2017

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 3 أشخاص، ينتحلون صفة عمال غاز، ويمرون على وحدات السكنية في العبور، بحجة عمل مقايسات تركيب الغاز، ثم يستولون على أموال ومصوغات ذهبية من هذه الشقق.

كانت البلاغات قد تعددت أمام العقيد محمد سلامة، مأمور قسم العبور، من العديد من المواطنين، بتعرض شققهم للسرقة، من قبل 3 أشخاص، ينتحلون صفة عمال غاز، وآخر هذه البلاغات من عبد المنعم حراز إسماعيل منصور، 55 عامًا، بانتحال 3 أشخاص مجهولين، صفة موظفين بشركة الغاز، ودخول مسكنه، وسرقة مبلغ مالي، وبعض المصوغات الذهبية.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة" "م.س" 29 عامًا، عاطل، و"م.ش" 23 عامًا، عاطل، و"أ.ج" 24 عامًا، عامل، وتبين أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب انتحال صفة عمال شركة الغاز.

ضبط المتهمون بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بصحتها وارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

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