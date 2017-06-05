الصفقات الجديدة وميسي وريال مدريد.. 3 تحديات في وجه فالفيردي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتعيَّن على إرنستو فالفيردي، الذي لا تروق له التحديات الصغيرة، أن يُعيد برشلونة إلى مساره الصحيح، وأسلوب اللعب الذي أثار إعجاب العالم أجمع.

الإثنين الماضي، أعلن مسؤولو نادي برشلونة تعيين فالفيردي مديرا فنيا للفريق، خلفًا للويس إنريكي، ليخوص الرجل الذي دائمًا ما يقدم عملاً كبيرًا مع الكيانات العملاقة، تحديًا ضخمًا مع الفريق الكتالوني.

ويستعد فالفيردي، الملقب بـ"النملة"؛ لبدء حقبة جديدة مع برشلونة، يهدف خلالها إلى تلبية تطلعات جماهيره، والوقوف على الطرق الفنية لقيادة ليونيل ميسي وزملائه إلى بدء حقبة جديدة.

التطلعات كبيرة والشكوك ليست قليلة أيضًا، فالمدرب، البالغ من العمر 53 عامًا، لم يسبق له تدريب فريق كبير في الدوري الإسباني "الليجا"، لكنه قاد أولمبياكوس اليوناني خلال فترتين، حقق معه لقب الدوري 3 مرات.

من جانبه، تحدث فالفيردي عن فلسفته التدريبية في عالم كرة القدم، والتي تقترب أكثر لفلسفة إنريكي، حيث قال: "الاستحواذ على الكرة يجبرك على اللعب بشكل جماعي، ويساعدك على التقدم".

وأضاف: "نبحث عن تحقيق التوازن في الفريق، كما هو الحال في إحدى الصور"، في إشارة إلى هوايته في التقاط الصور.

ويواجه فالفيردي، لأول مرة ريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، في مباراة ودية، ستجمع الفريقين في يوليو المقبل، بمدينة ميامي الأمريكية.

الصفقات الجديدة

يجتمع، اليوم الاثنين، إرنستو فالفيردي، مع روبرت فيرنانديز، المدير الرياضي للنادي؛ لبحث الأسماء المقترح التوقيع معها، إلى جانب الراحلين عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنّ فالفيردي قضى أسبوعه الأول مع برشلونة، في البحث عن منزل مناسب في إقليم كتالونيا، ومدرسة لطفليه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إيجاد ظهير أيمن على قمة أولويات فالفيردي، في الوقت الذي تُطرح فيه أسماء هيكتور بيليرين من أرسنال، ونيلسون ساميدو، لاعب بنفيكا البرتغالي.

كما سيتم بحث التوقيع مع متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيفواري جان سيري، لاعب نيس، وإمكانية استعادة جيرارد دولوفيو مقابل 12 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنّ الفرنسي جيرمي ماثيو، والتركي أردا توران هما الأقرب للرحيل عن برشلونة، حيث يقترب الأخير من الانضمام لأرسنال الإنجليزي.

شاهد أيضا

ميسي

يعتقد إيرنيستو فالفيردي، أن ليونيل ميسي لا يزال أمامه المزيد ليقدمه، مبديا سعادته بالعمل عن قرب مع نجم المنتخب الأرجنتيني، الذي يعتبره أفضل لاعب شاهده في حياته.

وأنهى ميسي الموسم الماضي في صدارة هدافي البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا برصيد 37 هدفا في الدوري.

وقال فالفيردي عن ميسي: "لم أقابله بعد لكني أشعر بأني محظوظ للغاية وستكون تجربة فريدة، هو أفضل لاعب رأيته في ملاعب كرة القدم".

واعترف ميسي، خلال حديثه على هامش افتتاح حديقة تحمل اسمه في العاصمة الصينية بكين أنه يجهل طريقة لعب فالفيردي المدير الفني الجديد للبلوجرانا حتى الآن.

ويعاني برشلونة، في تجديد عقد ميسي، وهناك عقبة كبرى وهى اتهام ميسي ووالده خورخي، وكيل أعماله، بالتهرب من الضرائب، ما يهددهما بعقوبة السجن 21 شهرًا، مع غرامة قدرها 3 ملايين يورو.

ريال مدريد

يواجه مدرب برشلونة الجديد، خطر رهيب من غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد توهج الأخير في سماء أوروبا بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

ولم يسبق لأي فريق التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي، بمسماها الجديد منذ عام 1993، إلا أن الريال أصبح أول فريق يحرز البطولة القارية مرتين متتاليتين بعد أن فاز بها العام الماضي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في ميلان، والعام الحالي بفوزه في المباراة النهائية 4-1 على يوفنتوس الإيطالي في العاصمة الويلزية كارديف.

رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تمكنوا هذا الموسم من اقتناص لقب الليجا الإسبانية بفارق 3 نقاط عن الفريق الكتالوني صاحب الـ24 بطولة.