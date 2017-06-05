إيطاليا تُنهي مغامرة زامبيا في مونديال الشباب

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تغلب المنتخب الإيطالي، على نظيره الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، باستاد سواون، ضمن لقاءت دور الربع نهائي بمونديال الشباب، المقام في كوريا الجنوبية.

وقاد المباراة تحكيميًا الدولي الإكوادوري، رودي ألبرتو زامبرانو أولميدو، وعاونه كل من كريستيان دانيل ليكانو جخويريرو، وبيرون نوربيرتو روميرو لبارا، بينما كان خوليو ألبرتو باسكونان جونزاليس حكمًا رابعًا.

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وأحرز أهداف المباراة ريكاردو أورسوليني "50"، وفيديريكو ديماركو "88"، ولوكا فيدو "111" من جانب المنتخب الإيطالي، بينما سجل هدفي المنتخب الزامبي باتسون داكا "4"، وفاشيون جونيور ساكالا "84".

وبتلك النتيجة تأهل الأزوري الإيطالي إلى دور النصف نهائي للبطولة، لينتظر الفائز من مواجهة المكسيك وإنجلترا، التي تقام اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.