روسيا تتسلح بـ«كراسافا» في كأس القارات..وغياب الأكثر تتويجًا

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تقام النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات، والتي ستلعب في روسيا، خلال الفترة ما بين 17 يونيو إلى 2 يوليو، وتعد تلك البطولة تجريبية لمعرفة مدى جاهزية روسيا لمنافسات كأس العالم 2018.

وستقام المنافسات في أربعة ملاعب مختلفة، موزعة على أربع مدن رئيسية، وهي سانت بطرسبرج وموسكو وكازان وسوتشي، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها روسيا منافسات البطولة، وهي كذلك البطولة الثالثة التي تقام في القارة الأوروبية بعد بطولتي 2003 في فرنسا و2005 في ألمانيا.

وتتسلح روسيا بـ«كراسافا» وهى الكرة الرسمية للبطولة، والتي تعد كلمة عامية روسية، يستخدمها مشجعو كرة القدم في روسيا للتعبير عن إعجابهم الشديد بلعبة رائعة ملفتة للغاية، سواء كان هدفاً مذهلاً أو انطلاقة مدهشة، وأعلنها الاتحاد الدولي «فيفا» للإعلام في 11 نوفمبر الماضي.

وتأهل منتخب روسيا مباشرة لخوض غمار البطولة تلقائيًا بصفته البلد المستضيف، كذلك تأهل منتخب ألمانيا الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم 2014، بالإضافة لستة منتخبات أخرى ممثلة أبطال القارات الستة وهم:

- أستراليا بطل كأس آسيا 2015.

- تشيلي بطل كوبا أمريكا 2015.

- المكسيك بطل كأس الكونكاكاف الذهبية 2015.

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- البرتغال بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016.

- نيوزيلندا بطل كأس أوقيانوسيا للأمم 2016.

- الكاميرون بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017.

ويغيب عن البطولة المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي بأربع بطولات (1997، 2005، 2009، 2013) وحامل اللقب الحالي، لأول مرة منذ عام 1995، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام منتخب الباراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2015، في المقابل ستشهد البطولة مشاركة منتخبات لأول مرة في تاريخها مثل المنتخب التشيلي، والمنتخب البرتغالي، وروسيا المنتخب المضيف.

ستقام البطولة في مرحلتين، المرحلة الأولى والتي تتمثل في دور المجموعات الذي يضم مجموعتين، والمرحلة الثانية المتمثلة في خروج المغلوب، وفي مرحلة المجموعات، سيلعب كل منتخب مشارك ثلاث مباريات، في الفترة ما بين 17 إلى 25 يونيو.

وتضم المجموعة الأولى: روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك.

فيما تضم المجموهة الثانية: الكاميرون وتشيلي وأستراليا وألمانيا.

وسيتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وفي دور خروج المغلوب، سوف تتنافس المنتخبات الأربعة من خلال مباراتين بين كل فريقين، وسيلعب المنتخبين الخاسرين على لقب المركز الثالث، على أن يتأهل الفائزان لخوض النهائي.