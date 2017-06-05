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ألمانيا تعلن فشل تسوية الخلاف مع تركيا حول قاعدة إنجرليك

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تعلن فشل تسوية الخلاف مع تركيا حول قاعدة إنجرليك

12:58 م الإثنين 05 يونيو 2017

ألمانيا تعلن فشل تسوية الخلاف مع تركيا حول قاعدة إنجرليك

أنقرة (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل فشل محاولته الأخيرة لتسوية الخلاف مع تركيا حول حظر أنقرة لزيارة نواب من البرلمان الألماني للقوات الألمانية في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية.

وقال جابريل عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين في أنقرة إن تركيا لن تمنح نوابا من البرلمان الألماني حقا مبدئيا بزيارة الجنود الألمان في قاعدة إنجرليك.

وصار بذلك سحب القوات الألمانية من القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وشيكا.

ومن المحتمل أن تنقل ألمانيا جنودها إلى الأردن كموقع بديل لقاعدة إنجرليك.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سورية والعراق بست طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود، انطلاقا من قاعدة "إنجرليك" التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو

وكانت أنقرة رفضت مؤخرا زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في إنجرليك بسبب منح الألمانية حق اللجوء لجنود أتراك سابقين، تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري بتركيا في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.

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