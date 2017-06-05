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مطار القاهرة: الخطوط القطرية تنظم 16 رحلة أسبوعياً

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مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: الخطوط القطرية تنظم 16 رحلة أسبوعياً

12:57 م الإثنين 05 يونيو 2017

مطار القاهرة: الخطوط القطرية تنظم 16 رحلة أسبوعياً

الخطوط القطرية

كتب – طه عبيد:

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط القطرية لديها 16 رحلة أسبوعياً بين الدوحة والقاهرة، تقلع من مبنى "2" الجديد بالمطار.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "يومياً ما تكون هناك رحلتين تصل إلى 3 رحلات أيام السبت والخميس".

وأشارت المصادر إلى أن الخطوط القطرية تستخدم الطرازات الصغيرة، والتي تسع 150 راكبًا خلال رحلاتها إلى القاهرة، وأغلب الرحلات تكون كاملة العدد بسبب أن مطار الدوحة من المطارات الكبيرة التي تستخدم كمركز تجميع وتوزيع، حسب قوله.

​كانت و4 دول عربية قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت والإمارات واليمن والبحرين "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية".

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