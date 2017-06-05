محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات ووحدات صحية ومخابز

أسيوط- أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ضرورة المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات المختلفة ومحاسبة المقصرين بكافة القطاعات والمديريات والإدارات الخدمية على مستوى المحافظة.

وأشار "الدسوقي" إلى التنسيق بين جميع المديريات لتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات المواد البترولية والمستودعات والمخابز البلدية، للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها، وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة في هذه السلع الحيوية والهامة للمواطنين والحد من تسريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء.

كان المهندس علي غلاب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، نفذ عدة جولات تفقدية مفاجئة على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمخابز والوحدات المحلية بقرى المركز، للاطمئنان على سير العمل ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة، جرى تحرير 14 محضرًا تموينيًا ما بين مخالفة "نقص وزن، عدم إصدار بون، ودفاتر بدون أختام"، وتفقد المحافظ مستشفى الصحة الإنجابية والحميات والأقسام الداخلية بها، والوحدات الصحية ببنى عديات البحرية، وبنى عدي القبلية، للاطمئنان على تواجد الأطباء والنوبتجية في مقر عملهم ومدى توافر الأمصال وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بها.