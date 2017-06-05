أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته -
رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا -
اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله -
فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر -
لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟ -
فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب -
جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال -
بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا -
مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي بـ"أحداث النهضة" -
رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«نائب كوم أمبو»: وزارة التعليم توافق على إحلال وتجديد مدرسة العليقات

Google+ Print
«نائب كوم أمبو»: وزارة التعليم توافق على إحلال وتجديد مدرسة العليقات «نائب كوم أمبو»: وزارة التعليم توافق على إحلال وتجديد مدرسة العليقات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد النائب أحمد سعد درويش، نائب كوم أمبو، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لمطلبه بشأن إحلال وتجديد مدرسة العليقات للتعليم الأساسى بكوم أمبو بمحافظة أسوان، ووجهت هيئة الأبنية التعليمة للتنفيذ وإدراجها ضمن خطة العام المالى الحالى، مضيفاً أنه تمت الموافقة أيضاً من قبل وزارتى التربية والتعليم ، والزراعة، على بناء مدرسة عزبة عرب المنشية للتعليم الأساسى على الأرض الزراعية التى تبرع بها أهالى القرية بعد تقنين الأوضاع وتخصيصها من الجهات المختصة، وبالفعل قامت هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المدرسة فى خطة العام الحالى 2017.

وأضاف: « هذا يأتى فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على مستقبل أبناؤنا الطلاب فى استكمال مسيرة التعليم بسهولة ويسر وتخفيف العبء والمشقة عنهم ، مشيداً بالدور الإيجابى لوزارة التعليم».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر

فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر

لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟

لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟

فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب

فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب

جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال

جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال