«نائب كوم أمبو»: وزارة التعليم توافق على إحلال وتجديد مدرسة العليقات

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أكد النائب أحمد سعد درويش، نائب كوم أمبو، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لمطلبه بشأن إحلال وتجديد مدرسة العليقات للتعليم الأساسى بكوم أمبو بمحافظة أسوان، ووجهت هيئة الأبنية التعليمة للتنفيذ وإدراجها ضمن خطة العام المالى الحالى، مضيفاً أنه تمت الموافقة أيضاً من قبل وزارتى التربية والتعليم ، والزراعة، على بناء مدرسة عزبة عرب المنشية للتعليم الأساسى على الأرض الزراعية التى تبرع بها أهالى القرية بعد تقنين الأوضاع وتخصيصها من الجهات المختصة، وبالفعل قامت هيئة الأبنية التعليمية بإدراج المدرسة فى خطة العام الحالى 2017.

وأضاف: « هذا يأتى فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على مستقبل أبناؤنا الطلاب فى استكمال مسيرة التعليم بسهولة ويسر وتخفيف العبء والمشقة عنهم ، مشيداً بالدور الإيجابى لوزارة التعليم».