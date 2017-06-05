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النائب أشرف عثمان: قطر «وقعت في الفخ» ودورها انكشف

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النائب أشرف عثمان: قطر «وقعت في الفخ» ودورها انكشف النائب أشرف عثمان: قطر «وقعت في الفخ» ودورها انكشف

التحرير

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قال النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب، إن فشل الوساطة الكويتية لإعادة قطر إلى البيت الخليجي مرة ثانية، بعد تصريحات أمير قطر تميم بن حمد المؤيدة للتنظيمات الإرهابية وإيران يؤكد أن قطر وقعت في الفخ تماما وأن أدوارها المفضوحة سياسيا وإرهابيا قد انكشفت للجميع.

وأضاف في بيان اليوم، الإثنين، أن تداعيات العقاب السعودي الإماراتي البحريني تجاه الدوحة ستكون فادحة، متوقعا أن تقوم الدول الخليجية بفرض عقوبات مالية وقد تتطور إلى طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي عقابا لها على أدوارها الإرهابية.

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ونوه عثمان إلى أن «اللعب القطري على الحبال طيلة السنوات الماضية قد انكشف أمام الجميع، وأن قطر كانت تقوم بدور الجاسوس على دول مجلس التعاون الخليجي لحساب إيران كما استغلت علاقاتها الوطيدة بالمنظمات الإرهابية في إشعال الإرهاب في وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية.

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التحرير

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