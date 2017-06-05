أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ترامب لن يمنع المدير السابق لـ"إف بي آي" من الإدلاء بشهادته -
رئيس بلدية لندن: لن ندع ترامب يزرع الانقسام في مجتمعاتنا -
اليوم.. الحكم فى طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله -
فيديو| رئيس الوزراء الأسبق: لن تستورد أي دولة البترول والغاز من قطر -
لماذا لم تقطع «الكويت» علاقتها بـ«قطر»؟ -
فيديو| كاتب إماراتي: الدول العربية عانت من «الجزيرة» ودعمها للإرهاب -
جماهير الأهلي.. حكاية ورواية وقصة وموال -
بالفيديو.. منتخب المحليين يتغلب على ليبيا وديًا -
مصدر أمني: القبض على المتهم الرئيسي بـ"أحداث النهضة" -
رمضانك Sport - حازم إمام رئيس بعثة المنتخب الوطني لمباراة تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين

Google+ Print
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الدولار اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 استقرار نسبي، حيث سجل في البنك المركزي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنوك و القاهرة و الأهلي المصري، والبنك الزراعى المصري، نحو 17.95 للشراء و18.05 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك عودة، وبنك الإسكندرية، وإتش إس بي سي، والبنك العربي، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والاسكان، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول والبنك الأهلي الكويتى "بيريوس" نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.

 وعن متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل سعر اليورو نحو 20.10 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى نحو22.90 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

شاهد أيضا

أما العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.7 جنيه للشراء، و4.9 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 59.20 جنيه للشراء، و59.45 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.80 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع. 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رمضانك Sport - كيف حاربت أون سبورت المصرية قناة بي إن سبورت القطرية

رمضانك Sport - كيف حاربت أون سبورت المصرية قناة بي إن سبورت القطرية

فيديو| أحمد موسى لـ«أبو تريكة»: «ارجع.. مصر أولى بيك من قطر»

فيديو| أحمد موسى لـ«أبو تريكة»: «ارجع.. مصر أولى بيك من قطر»

إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي

إيفونا على «إنستجرام»: مصر بلد جميل.. ولا تصدقوا أي كلام سلبي

تفاصيل مصرع طفلين إثر انهيار جزئي لعقار في العياط

تفاصيل مصرع طفلين إثر انهيار جزئي لعقار في العياط