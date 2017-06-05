أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين

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شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين 5 يونيو 2017 استقرار نسبي، حيث سجل في البنك المركزي نحو 18.03 جنيه للشراء و18.13 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنوك مصر و القاهرة و الأهلي المصري، والبنك الزراعى المصري، نحو 17.95 للشراء و18.05 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار في بنك عودة، وبنك الإسكندرية، وإتش إس بي سي، والبنك العربي، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والاسكان، والمصرف المتحد، وكريدى اجريكول والبنك الأهلي الكويتى "بيريوس" نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.

وعن متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية اليوم فقد سجل سعر اليورو نحو 20.10 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى نحو22.90 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

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أما العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.7 جنيه للشراء، و4.9 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتى نحو 59.20 جنيه للشراء، و59.45 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.80 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.