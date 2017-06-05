«الوفد»: الدول العربية تعزل قطر.. وتحاسبها على دعمها للإرهاب

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أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، بإعلان مصر والسعودية والبحرين والامارات وليبيا واليمن، قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر واتهامهم لها بـ«التدخل في الشؤون الداخلية وارتكابها انتهاكات جسيمة»، بحسب بيانات رسمية.

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وأضاف أن ما أعلنته تلك الدول يعد بمثابة ضربة قاسمة لرعاية الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية، مؤكدا على أن مصر تحتفل اليوم بذكرى نصر العاشر من رمضان بضربة جديدة لاعدائها وتقطع العلاقات مع قطر.

وتوقع قورة، أن تتخذ عدد من الدول الاخرى سواء كانت عربية، وغير عربية نفس القرار الذي اتخذته الـ6 دول عربية، وتقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر لتيم محاصرة قطر ومحاسبتها على دعمها للارهاب.