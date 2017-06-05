محامى «أبو تريكة» ودفاع مرسي يطعنان على إدراجهما فى قوائم الإرهاب

التحرير

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أعلنت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان الطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراج الرئيس المخلوع محمد مرسي ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف و1498 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار كما أكد محامى اللاعب محمد أبو تريكة اتخاذ إجراءات الطعن على القرار.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا ابتداءً من اليوم الإثنين، موضحا فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن تأخر إدراج المتهمين بالجريدة الرسمية تسبب فى عدم الطعن على القرار حتى الآن، موضحا أن القرار يترتب عليه إدراج كل من ورد اسمه بالقائمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بكل المواني المصرية، كما يشمل سحب الجهات المعنية جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جوازات سفر جديدة.

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ويفتقد المدرجون شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف ومخاطبة البنوك والجهات المعنية لتجميد أموال المدرجين في حال ثبوت استخدامها في تمويل وتقديم الدعم المالي واللوجيستي للعناصر الإرهابية.

ونشرت أمس الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال، المشكلة علنًا برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز بإدراج 1500 إخواني على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، أبرزهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، وكذلك أحمد سيف الإسلام حسن البنا، والرئيس المخلوع محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار.