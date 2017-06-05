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«المصريين الأحرار» يدعم قرار مصر قطع العلاقات مع قطر

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«المصريين الأحرار» يدعم قرار مصر قطع العلاقات مع قطر «المصريين الأحرار» يدعم قرار مصر قطع العلاقات مع قطر

التحرير

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أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده لقرار القيادة السياسية بقطع العلاقات مع دولة قطر في إطار موقف موحد مع «الأشقاء في والبحرين والإمارات، خاصة أن حكام هذه الدولة ذهبوا إلى ما يصعب احتماله, وما لا يمكن تجاهله تجاه الأمن القومي العربي».

وقال الحزب في بيان، اليوم، الإثنين، إن «اللحظة الراهنة تفرض على عالمنا العربي ضرورة التكاتف والمكاشفة وإعلان المواقف الواضحة, لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تعصف بأوطان وشعوب عربية شقيقة».

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وـضاف أن «المؤلم هو أن أصابع عربية عبثت باستقرار المنطقة تجسدها سياسات النظام القطري الذي لعب دورا في هدم استقرار منطقة الخليج إضافة إلى المغرب العربي, مع التركيز على طعن قلب العروبة النابض، وكم كان خطيرا أن يقوم هذا النظام بدق أسافين وخلق أزمات بين الأشقاء مستثمرا ما يملكه من فائض ثروة للضغط على بعض الدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة».

ويرى الحزب أن القرارات التي تم إعلانها يجب أن تكون خطوة على طريق الحسم الصارم, لتنقية الثوب العربي من شوائب تشوه وجه منطقتنا وعالمنا العربي أمام العالم وتزعزع إيمان أجيال شابة بتاريخ عالمها الزاخر بمواقف الوحدة والتكاتف, والتى كانت من أهم أسرار انتصار أكتوبر 1973. 

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التحرير

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