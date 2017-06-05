الكرة في عيون الدراما| الأهلي «خلصانة بشياكة».. مرتضى «هربانة منها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سيد:

يتسابق نجوم الدراما المصرية، فيما بينهم، خلال شهر رمضان الكريم، لجذب المتابعين بمسلسلاتهم لهذا الموسم والذي يضم نحو 38 مسلسلًا، تتنوع ما بين الأكشن والدراما والرومانسي والكوميدي، ومن بين هذا الكم من المسلسلات، كان للجانب الرياضي حضور أيضًا، بربطها في الدراما التي ستعرض على الشاشات.

«التحرير» يحاول خلال شهر الصيام، ربط الرياضة واللاعبين وبين أسماء مسلسلات الدراما التليفزيونية فقط وليست أحداثها، ونستعرضها كالتالي.

1- النادي الأهلي.. مسلسل «خلصانة بشياكة»

تُوج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، ويعد الفريق الأحمر الأقرب لاسم مسلسل «خلصانة بشياكة»، والذي يقوم ببطولته أحمد مكي، هشام ماجد، شيكو، ودينا الشربيني.

2- نادي الزمالك.. مسلسل «عشم إبليس»

تراجع مستوى نادي الزمالك، ببطولة الدوري للموسم الجاري، مما جعله يحتل المركز الثالث، ليجسد دور مسلسل «عشم أبليس» الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، هو الأقرب للوضع الحالي لأبناء القلعة البيضاء، بعد أن عشم جماهيره بالتتويج بلقب الدوري.

3- مرتضى منصور.. مسلسل «هربانة منها»

يعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صاحب التصريحات الجدلية داخل الوسط الرياضي، فرئيس القلعة البيضاء، في صدام دائم مع اللاعبين والأندية، لذلك يعتبر اسم مسلسل «هربانة منها» بطولة ياسمين عبد العزيز، الأقرب لشخصية مرتضى وتصرفاته، التي دائما ما تكون خارج المألوف والتوقعات.

4- فريق مصر للمقاصة.. مسلسل «الحصان الأسود»

فريق مصر للمقاصة، قدم موسمًا رائعًا هذا الموسم، حيث أنه يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، كما يملك أقوى هجوم في الدوري بـ54 هدفًا، وخامس أقوى دفاع بالتساوي مع الاتحاد السكندري، ونال الفريق إشادة من الجميع، ليكون الأقرب من اسم مسلسل «الحصان الأسود» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا.

5- أحمد الشيخ.. مسلسل «لا تطفئ الشمس»

تمكن أحمد الشيخ، صانع ألعاب المقاصة، والمعار من الأهلي، من الرد على المشككين في قدراته، حينما كان لاعبًا مُهمشا في صفوف الفريق الأحمر، وظل حبيس الدكة، حتى تلقى مع المقاصة قبلة الحياة ليعود نجمه للسطوع، فعقب إعارة اللاعب إلى الفريق الفيومي، ظهر المعدن الحقيقي له وتصدر قائمة هدافي الدوري، ليكون الأقرب لتجسيد مسلسل «لا تطفئ الشمس» بطولة ميرفت أمين.

6- كولبيالي.. مسلسل «كلبش»

هرب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي، من الفريق دون علم مسئولي القلعة الحمراء الأمر، الذي تسبب في فرض الأهلي غرامة مالية كبيرة، كما قرر مسئولو الفريق الأحمر مضاعفة عقوبات كوليبالي المالية بعد استمرار هروبه وعدم عودته إلى القاهرة، ويعتبر اسم مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، هو الأقرب لموقف اللاعب حال استمرار هروبه.

7- عصام الحضري.. مسلسل «عفاريت عدلي علام»

قيل عن عصام الحضري، أنه يسخّر جنًا وعفاريت لمساعدته في إبعاد الأهداف عن مرماه خلال المباريات، وهو تصريح قابله «الحضري» بالقول إنه بالفعل يمتلك شيخًا يسخر له العفاريت.. وهو ما سيربط اسمه بمسلسل «عفاريت عدلي إمام» الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام.

شاهد أيضا

8- كاسونجو.. مسلسل «الحلال»

موسم وحيد قضاه الكونغولي كابونجو كاسونجو، لاعب الاتحاد السكندري، بالدوري المصري، كان كفيلًا بأن يقلب موازين مفاوضات الأندية لما قدمه من أداء مميز ومردود فني رائع لفت به أنظار الأهلي والزمالك، وتهافتا من أجل ضمه بالميركاتو الصيفي المُقبل، من أجل الظفر بخدماته، ليتناسب وضعه مع اسم مسلسل «الحلال»، بطولة سمية الخشاب.

9- باسم مرسي.. مسلسل «في اللالا لاند»

استطاع باسم مرسي مهاجم الزمالك، أن يخلق لنفسه حالة من الجدل، بعد أن تعددت أزماته مع زملائه في الفريق، وأيضًا مع مرتضى منصور رئيس النادي، كما أنه اعتاد على الاهتمام فقط بالظهور بشكل جديد كل فترة، وهو ما يجعل البعض يتهمه أن تركيزه في هذه الأمور يؤثر على مستواه في المستطيل الأخضر، ويبعده عن التشكيل الأساسي للزمالك، وأدى لاستبعاده من صفوف المنتخب، وأعرب عن تجاهله للمنتخب والمدرب هيكتور كوبر، بعد أن أدلى بتصريح «مش عارف والله مش متابع» لتصبح مادةً خصبة للسخرية، لذلك يعتبر اسم مسلسل «في اللالا لاند» والذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، الأقرب لتصرفات اللاعب.

10- عبد الله السعيد.. مسلسل «حلاوة الدنيا»

اختير عبد الله السعيد، أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي، من قبل جمعية اللاعبين المحترفين، كما تجاوز السعيد الهدف رقم 76 في مسابقة الدوري، والهدف 103 في مشواره مع الكرة، ليخطى محمد بركات نجم الأهلي فى عدد الأهداف، كما تجاوز عدد الأهداف التى سجلها عماد متعب في الدوري (74 هدفًا)، ليصبح هداف الجيل الحالي للأهلي في الدوري، ويعد السعيد أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني، فضلًا عن أجادته لمهارة التسديد من الخارج، وهو ما سيربط اسمه بمسلسل «حلاوة الدنيا» بطولة ظافر العابدين وهند صبري.

11- كهربا.. مسلسل «لأعلى سعر»

يعد محمود عبد المنعم (كهربا) واحدًا من أفضل لاعبي الوطن العربي، وهو ما ثبت خلال إعارته لاتحاد جدة، والقيمة المحددة له، حيث رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تخفيض القيمة المالية المحددة للاستغناء عن (كهربا)، وهي -5 ملايين دولار للإعارة و15 مليون دولار للبيع- بعدما أبدى أكثر من فريق عربي وأوروبي التعاقد مع اللاعب، ليصبح أقرب من اسم مسلسل «لأعلى سعر» بطولة نيلي كريم.

12- إسماعيل يوسف.. مسلسل «ظل الرئيس»

على الرغم من تغير أكثر من مدرب خلال الفترة الماضية، داخل نادي الزمالك، إلا أن هناك رجلًا واحدًا لا يتاثر بضرب جدران القلعة البيضاء، لقربه من مرتضى منصور، وهو إسماعيل يوسف، مدير الكرة، وخلال آخر 3 سنوات، حيث تم إجراء تغييرات في المديرين الفنيين والمدربين المساعدين 15 مرة تقريبًا، ليبقى منصب مدير الكرة الوحيد التي لم يتغير، ليصفه البعض أنه «عصفورة» مرتضى منصور.. وهو ما يتناسب مع اسم مسلسل «ظل الرئيس» الذي يقوم ببطولته ياسر جلال.

13- عودة الجماهير.. مسلسل «وضع أمني»

لازالت عودة الجماهير للمدرجات مجددًا، تمثل الشغل الشاغل في الشارع الرياضي، وذلك بعد مذبحة بورسعيد في 1 فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا أهلاويا، إلا أن مسؤولي وقيادات وزارة الداخلية، أعلنوا أنه في المقام الأول يجب سن قوانين ولوائح لمواجهة شغب الجماهير، وضرورة منع استخدام الشماريخ والألعاب النارية والأسلحة البيضاء، كما سيتم تشغيل كاميرات مراقبة متحركة في المدرجات لضمان سلامة كل أطراف اللعبة، ليتشابه الموقف مع اسم مسلسل «وضع أمني» بطولة الفنان عمر سعد.

14- سموحة.. مسلسل «شاش × قطن»

في مفارقة غريبة هذا الموسم، تعرض فريق سموحة لضربة موجعة، بإصابة 5 من لاعبيه بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى إصابة آخر بقطع في غضروف الركبة، ليصبح الفريق السكندري «ملك الإصابات» في الدوري، ليجسد اسم مسلسل «شاش × قطن» بطولة بيومي فؤاد.

15- عمرو جمال.. مسلسل «اللهم إني صايم»

سجل عمرو جمال، مهاجم الأهلي، أرقامًا سيئة هذا الموسم، حيث لم يسجل في مسابقة الدوري العام سوى هدفًا واحدًا، ليصوم عن التهديف هذا الموسم، ليكون الأقرب لاسم مسلسل «اللهم إني صايم» بطولة مصطفى شعبان.